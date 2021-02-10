Антимонопольная служба возбудила дело по рекламе казино «Шамбала» в Приморье

Казино "Шамбола" в Приморье по мнению ФАС нарушило законодательство о рекламе Фото: Олег УКЛАДОВ

Приморское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении рекламы казино «Шамбала».

В ФАС поступило обращение о распространении на территории игорной зоны в бухте Муравьиная рекламной информации с признаками нарушения требований Федерального закона «О рекламе».

В сообщении указывалось, что возле входа в казино «Шамбала» размещены рекламные конструкции следующего содержания:

«Играй на наши. Получите до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала»;

«10% играй с возвратом +10% больше эмоций +10% больше шансов +10% больше игры».

Однако, как информирует пресс-служба ведомства, ни каких условий, ни правил акций в рекламе, как и внутри самого казино «Шамбала», не отражено.

Приморское УФАС установило, что у игорного заведения все же имеются определенные условия, при которых гости казино могут получить до 2 тысяч рублей за предварительную регистрацию в «Шамбале», а также возврат денег от проигранной суммы в размере 10%. Но поскольку в рекламе отсутствуют правила проведения акции (условия, сроки, место и порядок получения денежных средств), то такая реклама является ненадлежащей и вводит потребителя в заблуждение.

Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», пункта 2 части 5 статьи 27 ФЗ «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 3 марта.

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