Вещество для лечения рака нашли ученые ДВФУ в обитателе моря у острова Русский

Офиура или змеехвостка. Фото: сайт wikipedia.org

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из живущего в Японском море иглокожего биологически активное вещество — производное порфирина. Его синтетический вариант используется при таргетированном лечении тройного негативного рака молочной железы и других форм рака.

Соединение удалось выделить из Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русский во Владивостоке. Офиура или змеехвостка немного напоминает морскую звезду, однако это два совершенно разных класса, относящихся к типу иглокожих. Вид в больших количествах обитает на отмели и глубине — его без угрозы для природы можно использовать как естественный источник сильного лекарственного соединения, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Класс соединений, известных как порфирины, раньше получали с помощью сложного искусственного синтеза. Из офиуры его можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и всего за один этап.

— Порфирин используют в фотодинамической терапии в качестве фотосенсибилизатора, агента, который под воздействием лазера выделяет активный кислород и убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы, — пояснил один из авторов работы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев.

По мнению ученого, если медицинская эффективность открытого вещества будет доказана, можно будет наладить его производство из природных источников с помощью методов марикультуры или оптимизировать на его основе существующие методы синтеза, упростив и удешевив их.

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