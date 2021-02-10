За интимные фото бывшей сожительницы житель Находки отправится под суд

Житель Находки отправил другому мужчине интимные снимки своей бывшей сожительницы Фото: pixabay.com

Житель Находки предстанет перед судом за распространение сведений о частной жизни своей знакомой. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина 1979 года рождения по части 1 статьи 137 УК РФ «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну».

В августе прошлого года мужчина выпил алкоголя и решил насолить своей бывшей спутнице жизни. Он не придумал ничего лучше, чем отослать ее фотографии интимного характера нынешнему сожителю женщины. Как сказано в сообщении пресс-службы Прокуратуры Приморского края, сделано это было с «целью подрыва авторитета».

Насколько мужчине удалось подорвать авторитет экс-подруги не известно, но под уголовную статью он попал точно. Теперь гражданин минимум заплатит штраф в 200 тысяч рублей, а при самом нехорошем для него раскладе может лишиться свободы на два года.

Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд города Находки для рассмотрения по существу.

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