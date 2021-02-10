Приморцы ушли в онлайн Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Онлайн-кинотеатры, геймерские сайты и интернет-магазины в январе пользовались у приморцев небывалым успехом. Трафик на некоторые сервисы увеличился более чем в 5 раз. Одна из причин — аномальные морозы и сильные снегопады.

МТС проанализировала трафик сервисов, которые посещали жители региона, а руководитель местного филиала Евгения Сысоева поделилась статистикой на своей личной странице.

Максимальный рост активности зафиксирован на киберспортивных и геймерских сервисах — они оказались на 565% популярнее, чем в прошлом году. Игры и стриминговые платформы стали ещё и коммуникационной площадкой.

Жители Приморья выбирали онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео в минувшем январе в 5,3 раз чаще, чем в 2019 году.

И «бронза» в ТОП-3 самых популярных сервисов ожидаемо достаётся интернет-магазинам. Рост интереса к шопингу в формате онлайн вырос на 441%.

В целом, жители Приморья обращались к интернет-сервисам почти в два чаще, чем в 2019 году. Индекс цифровой активности в январе во Владивостоке составил 9 баллов. Это больше, чем в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону.