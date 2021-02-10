Во Владивостоке началась прокладка новой линии электропередач 35 кВт

Отключения электричества во Владивостоке этой зимой были многочисленны Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владивостоке началось строительство линии электропередач 35 кВт от подстанции Луговая до подстанции Чуркин. Как сообщает агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, линия строится для повышения надежности энергоснабжения города.

На сегодня в промерзшем грунте уже разработано более 300 метров траншей глубиной 1,2 метра. Сейчас на стройке работает 7 единиц тяжелой техники.

Сообщается, что для минимизации сроков строительства и не допущения дорожных пробок на улице Калина принято решение проводить работы в районе домов №№ 1, 2, 3, 4 с 8 по 11 февраля круглосуточно.

Энергетики обращаются к жителям домов с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14