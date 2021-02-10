Заявление на выплату 5 тысяч рублей на ребенка в Приморье можно подать до 31 марта

На ребенка до 7 лет можно получить дополнительную помощь - 5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подать заявление на президентскую выплату 5 тысяч рублей на ребенка жители Приморья могут до 31 марта. Об этом информирует региональное отделение Пенсионного Фонда РФ.

Дополнительно поддержать всех детей страны до 7 лет распорядился президент страны Владимир Путин и почти 169 тысяч маленьких приморцев уже получили выплату в декабре. Выплата беззаявительном порядке была доставлена всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.

Но если ранее родители не обращались за этими мерами соцподдержки или если ребенок родился после 1 июля 2020 года, можно обратиться с заявлением на выплату сейчас.

«Это касается и тех детей, которые родились после 18 декабря 2020 года (дата выхода соответствующего Указа Президента РФ). Важно успеть подать заявление по 31 марта включительно», — сообщают представители ПФР.

В заявлении нужно указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.

Подробнее о единовременной выплате на детей можно узнать на сайте ПФР.

Телефон для справок: 8-800-6000-335.

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