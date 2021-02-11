«Приус то куда полез»: третий участник гонки возник из воздуха

Фото: instagram.com/primorye_online

Во Владивостоке прошли гонки на льду с участием двух автомобилей и… вертолета! Видео с фрагментом этой необычной гонки опубликовал паблик «Приморье онлайн» в Инстаграме.

Место действия – лед Амурского залива в районе полуострова Де-Фриз. На льду устраивают заезд «Субару Форестер» и «Тойота Приус». Последний, правда, не сколько гоняется, сколько пытается дрифтить на льду, выписывать дуги в управляемом заносе.

Внезапно в «гонку» врывается вертолёт Robinson R44. На высокой скорости и очень маленькой высоте он проносится над автомобилями, давая понять, что воздушный транспорт пока еще самый быстрый.

Впрочем, приморцы, похоже, не сильно удивились. С тех пор, как разрешили вертолетные экскурсии над Владивостоком, вездесущий геликоптер уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. А вот «Приуса» обсуждают активно: «Приус то что там делает ?» «А когда Приус стал гоночным авто?» «Когда хочешь Марк а купил Приус», «Почему это не такси Максим?» «Пора на заявку», ну и конечно «А что Приус вы так ненавидите все? Мало ест бензина? Зависть просто. А машина отличная, заводится хоть в 50, тяжелая, хорошо держит дорогу, просто зависть людская».

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