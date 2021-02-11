Во Владивостоке появился первый 44-этажный небоскреб за 2,6 миллиарда рублей

Первый небоскреб во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жилой комплекс общей площадью 80 тысяч квадратных метров и высотой свыше 155 метров во Владивостоке введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ. Комплекс состоит из двух башен в 44 этажа и называется «Аквамарин», в проектировании здания принимали участие специалисты из Гонконга.

Первый в городе небоскреб построила компания СП «Строитель» в рамках новой модели финансирования жилищного строительства. Размер кредитной линии составил 2,6 миллиарда рублей.

«ЖК „Аквамарин“ представляет собой один из самых ярких комплексов на рынке жилищного строительства Дальнего Востока, проект уже стал новым символом Владивостока. Проектное финансирование позволило девелоперу успешно достроить объект и ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, а также защитить денежные вложения дольщиков на эскроу счетах», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Находятся башни-близнецы на Эгершельде, недалеко от гостинцы «Амурский залив». Инвесторы также планируют построить рядом с ЖК, на берегу моря торгово-развлекательный центр, а в акватории обустроить огромную катерную стоянку.

Вид с крыши небоскреба на город Фото: Алина ТЕМНИКОВА

По данным портала наш.дом.рф, на 10 февраля более 73% жилья (711 тысяч квадратных метров) в Приморском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 973 тысячи квадратных метров жилья.

Вид с крыши небоскреба на город Фото: Алина ТЕМНИКОВА

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14