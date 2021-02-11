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Общество

Жительница Приморья оплатила покупки чужой банковской картой на девять тысяч рублей

Несколько дней женщина использовала чужой счет, пока ее не задержала полиция
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Жительница Артема несколько дней расплачивалась чужой банковской картой

Жительница Артема несколько дней расплачивалась чужой банковской картой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Артеме полиция задержала местную жительницу, совершившую мошенничество с использованием электронного средства платежа.

Ранее к полицейским обратилась женщина, рассказавшая, что с ее банковского счета стали пропадать деньги. В общей сложности неизвестно куда исчезли девять тысяч рублей.

Во время расследования сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. 32-летняя гражданка была задержана и в отделе полиции дала признательные показания.

По словам задержанной, она нашла банковскую карту на остановке общественного транспорта. Женщина не стала разыскивать владельца, а решила воспользоваться подвернувшейся «удачей». Несколько дней она расплачивалась за покупки чужими деньгами при помощи бесконтактной оплаты картой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.

Для фигурантки дела суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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