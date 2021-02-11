Детей-безбилетников запретят высаживать из автобусов и электричек

«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения. По сообщению координатора партпроекта «Безопасные дороги», заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне.

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли эту тему и договорились с Правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – отметил Владимир Афонский.

Партия неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд. В частности, большой общественный резонанс получила этой зимой история в Уссурийске, когда двух 7-летних девочек высадили из автобуса из-за того, что те недоплатили за проезд. Дети пробыли на морозе 45 минут.

Инициативу поддерживает региональный координатор проекта «Безопасные дороги», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Юрий Корсаков.

«Как вообще ребенка можно высадить на улицу? Думаю, наши дети заслуживают того, чтобы к ним относиться максимально бережно и аккуратно. Возможно и разрешение на бесплатный проезд, если нет сопровождения взрослых. Политика партии в этом вопросе отлично укладывается в логику деятельности проекта по обеспечению в том числе детской безопасности», - прокомментировал Корсаков.

Напомним, в прошлом году после аналогичного происшествия во Владивостоке депутат предлагал наказывать автотранспортные предприятия, чьи водители высаживают из автобусов детей и пожилых людей.