Три новых портальных крана прибыли по морю на судоверфь «Звезда» в Приморье

На судостроительный комплекс «Звезда» доставили три новых башенных крана. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"

На судостроительный комплекс «Звезда» доставили очередную партию кранового оборудования для гидротехнических сооружений верфи. Как сообщает пресс-служба предприятия, три башенных крана привезены на судоверфь морским путем.

Новые краны будут использоваться для монтажных и достроечно-сдаточных работ на судах производственной программы ССК «Звезда».

Два портальных крана башенного типа с маховой стрелой грузоподъемностью 50 и 10 тонн будут установлены на глубоководном пирсе. Еще один портальный кран башенного типа с прямой фиксированной стрелой грузоподъемностью 70 тонн — на достроечной набережной №1.

Сейчас судоверфь обладает уникальным парком кранового оборудования различной грузоподъемности и назначения, включая два крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый, оснащенных автоматизированной интеллектуальной системой управления.

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