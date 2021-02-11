Два суда прошли во Владивостоке над моряками, пойманными на контрабанде табака и алкоголя

Во Владивостоке состоялись суды над двумя моряками-контрабандистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два решения суда принято во Владивостоке по статье 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий». Подсудимыми в обоих случаях стали моряки, вернувшиеся из Японии.

Первомайский районный суд Владивостока осудил старшего механика судна, который в порту Тоямашинко в октябре прошлого года купил 126 блоков сигарет, заплатив за них более 661 тысячи рублей. А во Фрунзенском районном суде столицы Приморья принято решение по уголовному делу старшего помощника капитана, купившего в порту Ниигата в декабре 2019 года алкоголь: 43 бутылки бренди, 12 бутылок водки, 95 бутылок виски и 15 — коньяка, а также 444 блоков сигарет на сумму свыше 2,4 миллиона рублей.

Оба моряка решили не декларировать товар и провезти его контрабандой. К обоим суд применил мера уголовно-правового характера — судебный штраф 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Надо отметить, что на этот раз моряки очень легко отделались, ведь по данной статье можно лишиться свободы на пять лет. А если контрабанду осуществляли группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием служебного положения, попасть за решетку можно на 7 лет. Еще больше получают участники организованной группы — до 12 лет лишения свободы.

Схем совершения подобных преступлений обычно одна и та же: в иностранных портах моряки находят «шип чандлеров» — дилеров, которые продают алкоголь или табачную продукцию по низким ценам. Приобретя товар, моряки прячут его на судах в тайниках.

Когда такие товары обнаруживают правоохранители, табак и спиртное конфискуют и уничтожают, при этом деньги заплаченные за товары, конечно же, морякам не возвращаются.

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