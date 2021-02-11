В Приморье падает заболеваемость COVID-19 и растет суточное число выздоравливающих

Ситуация с коронавирусом в Приморье медленно меняется к лучшему Фото: Артем КИЛЬКИН

353 жителя Приморья, ранее заразившиеся вирусом COVID-19, признаны официально выздоровевшими за минувшие сутки. Такие данные приводит краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число приморцев, которые с начала пандемии сумели справиться с новой болезнью на сегодня составляет 30582 человека.

Ещё 163 приморцам был поставлен диагноз «коронавирус» за минувшие сутки. Это на девять человек меньше, чем за день до этого. Снижение суточной выявляемости инфицированных вирусом продолжается в регионе с середины января. Всего в крае насчитывается 38465 человек, у которых за все время пандемии был выявлен вирус.

Объявлено еще о четырех умерших от COVID-19 за прошлые сутки жителях края. Общее количество летальных исходов в регионе достигло отметки — 583.

Между тем, ученые говорят о падении глобальной заболеваемости коронавирусом в мире почти на 40%. Падение наблюдается на всех континентах и в большинстве регионов — более чем на 10% лишь за минувшую неделю.

В России глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, носить маски нужно, как и ранее — требование не отменяется.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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