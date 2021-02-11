BMW X6 в пригороде Владивостока врезался в грузовик Hino

BMW X6 в пригороде Владивостока врезался в грузовик. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Госавтоинспекция Владивостока разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в которое попали грузовик и легковой автомобиль перед поворотом на Садгород.

Автоавария произошла в районе дома № 12 по улице Бийская. Прибывший на место происшествия наряд дорожно-патрульной службы установил, что 30-летний водитель за рулем иномарки BMW X6 ехал со стороны поселка Трудовое в направлении города. Столкновение произошло с грузовым автомобилем Hino.

Грузовик Hino от аварии практически не пострадал. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Как сообщают очевидцы, BMW двигался следом за микроавтобусом, но тот резко перестроился в другой ряд, а перед легковушкой оказался медленно едущий грузовик.

Сотрудники ГИБДД считают, что водитель легкового автомобиля не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

В результате аварии автомобиль BMW X6 приобрел совершенно жуткий вид, однако человек за его рулем, хоть и получил незначительные травмы, но от медицинской помощи отказался. Больше пострадавши в ДТП нет.

Водитель BMW от медицинской помощи отказался. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Сообщается, что стаж вождения у водителя легкового автомобиля составляет 11 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году привлекался только один раз.

Мужчина, который вел Hino, официально за рулем уже 16 лет. В 2021 году к административной ответственности не привлекался.

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