500 миллионов рублей на выплаты «детям войны» предусмотрели в бюджете Приморья на 2021 год

Около 90 тысяч пенсионеров имеют в Приморье статус "детей войны"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В бюджете Приморья на текущий год предусмотрели 500 миллионов рублей на реализацию краевого закона о «детях войны». Сейчас в регионе меры социальной поддержки по этому закону получают около 90 тысяч пенсионеров.
Как сообщает пресс-служба правительства края, закон «О детях войны в Приморском крае» предусматривает ежегодные выплаты по одной тысяче рублей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны.
Также предусмотрены:
— компенсации расходов в 50% на услуги ЖКХ;
— 100% расходов на капитальный ремонт;
— льготы по транспортному налогу;
— 50% компенсация стоимости проезда общественным транспортом на территории края;
— возможность получать транспортную выплату на карту «Приморец» для расчета за проезд в городском транспорте.
Статус «детей войны» в Приморье получили жители края, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
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