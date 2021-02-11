500 миллионов рублей на выплаты «детям войны» предусмотрели в бюджете Приморья на 2021 год

Около 90 тысяч пенсионеров имеют в Приморье статус "детей войны" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бюджете Приморья на текущий год предусмотрели 500 миллионов рублей на реализацию краевого закона о «детях войны». Сейчас в регионе меры социальной поддержки по этому закону получают около 90 тысяч пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба правительства края, закон «О детях войны в Приморском крае» предусматривает ежегодные выплаты по одной тысяче рублей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны.

Также предусмотрены:

— компенсации расходов в 50% на услуги ЖКХ;

— 100% расходов на капитальный ремонт;

— льготы по транспортному налогу;

— 50% компенсация стоимости проезда общественным транспортом на территории края;

— возможность получать транспортную выплату на карту «Приморец» для расчета за проезд в городском транспорте.

Статус «детей войны» в Приморье получили жители края, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

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