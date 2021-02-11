Жительницу Владивостока оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации

Во Владивостоке оштрафована местная жительница за распространение заведомо недостоверной информации Фото: "КП" Архив

Жительницу Владивостока привлекли к административной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Фейковое сообщение было обнаружено во время мониторинга правоохранительными органами одного из популярных мессенджеров в августе 2020 года. В тексте говорилось, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ об обязательной вакцинации населения.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, данная публикация представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения.

Прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверочные мероприятия и установила, что информацию разместила жительница столицы Приморья 1967 года рождения. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

По итогам судебного рассмотрения женщине назначено административное наказание — штраф 5 тысяч рублей.

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