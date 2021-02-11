Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жительницу Владивостока оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации

Женщина разместила в популярном мессенджере информацию о якобы подписанном президентом страны указе
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Во Владивостоке оштрафована местная жительница за распространение заведомо недостоверной информации

Во Владивостоке оштрафована местная жительница за распространение заведомо недостоверной информации

Фото: "КП" Архив

Жительницу Владивостока привлекли к административной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Фейковое сообщение было обнаружено во время мониторинга правоохранительными органами одного из популярных мессенджеров в августе 2020 года. В тексте говорилось, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ об обязательной вакцинации населения.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, данная публикация представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения.

Прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверочные мероприятия и установила, что информацию разместила жительница столицы Приморья 1967 года рождения. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

По итогам судебного рассмотрения женщине назначено административное наказание — штраф 5 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14