Афера в 26 миллионов рублей с землей на знаменитой Шаморе в Приморье закончится судом

Прокуратура Владивостока отправила в суд материалы дела о мошенничестве с землей в районе бухты Лазурной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с земельными участками было направлено прокуратурой в суд во Владивостоке.

В 2013 году председатель одного дачного некоммерческого партнерства заключил с Департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края договор аренды земельного участка в районе бухты Лазурной (Шамора) площадью более 126 тысяч квадратных метров.

Задумав незаконно приватизировать землю для себя и своих близких, он размежевал ее на 83 отдельных земельных участка. При юридическом сопровождении знакомая «предприимчивого» гражданина предоставила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о том, что на этих участках есть объекты недвижимости.

Указанные сведения послужили основанием для выкупа участков без проведения торгов за 5% от кадастровой стоимости. Эти махинации с землей нанесли муниципалитету ущерб более 26 миллионов рублей.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Ранее все земельные участки по искам прокурора города были истребованы из незаконного владения — земля возвращена в муниципальную собственность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14