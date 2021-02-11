Контрабанду почти 70 тонн красной рыбы на 30 миллионов рублей выявила таможня во Владивостоке

Таможня во Владивостоке обнаружила контрабанду 70 тонн нерки. Фото: Анатолий Филатов

Владивостокская таможня возбудила сразу три уголовных дела по незаконному вывозу в Японию мороженой рыбной продукции. Речь идет о почти 67,2 тонны мороженой нерки, стоимостью более 30 миллионов рублей. Контрабанду осуществила компания из Приморья.

Как пояснил начальник отдела дознания Владивостокской таможни Алексей Ксенофонтов, при таможенном декларировании сотрудники организации предоставляли в таможенный орган документы с недостоверной информацией об экспортируемой мороженой красной рыбе. Всего за границу отправились три партии нерки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту контрабанды рыбной продукции возбуждены дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере».

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