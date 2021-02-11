В Приморье автобус с рабочими ССК «Звезда» вылетел в кювет из-за подрезавшей его машины

Автобус, перевозивший работников ССК "Звезда" попал в ДТП Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

На трассе Большой Камень-Фокино в Приморье автобус с пассажирами попал в дорожное происшествие.

Инцидент произошел недалеко от кафе «Дубрава». Автобус, перевозивший рабочих судостроительного завода «Звезда» со смены домой, был «подрезан» легковым автомобилем белого цвета, вследствие чего свернул с дороги и заехал в кювет.

Причиной произошедшего, вероятно, стал водитель легкового автомобиля. Фото: instagram.com/dpscontrol

По словам очевидца происшествия, находившегося в момент ДТП в салоне автобуса, причиной происшествия стала машина, которая внезапно появилась перед перевозчиком пассажиров. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, крутанул руль — тяжелую машину с людьми занесло на зимней дороге.

— Я просто вцепился в переднее сидение и понял, что мы сейчас в канавку упадем и... все, — рассказал пассажир автобуса.

— Подрезала нас бабка. Резко повернула направо без поворотника, — сообщает еще один участник событий в социальной сети.

Пострадавших в следствии происшествия, по счастью не оказалось. Автобус получил повреждение корпуса с правой стороны — лист металла, зацепившись за сугроб, оказался деформирован.

Причиной произошедшего, вероятно, стал водитель легкового автомобиля. Фото: instagram.com/dpscontrol

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