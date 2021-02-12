Гендиректор "Судоходной компании Гудзон" идет под суд в Приморье за аферы с зарплатами и налогами

Суд над гендиректором "Судоходной компании Гудзон" состоится во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор ООО «Судоходная компания Гудзон» отправился под суд в Приморье за невыплату зарплаты сотрудникам и махинации с налогами.

Как считает следствие, с октября 2019 по август 2020 года гендиректор «СК Гудзон», зная о том, что у компании имеются деньги для выплаты зарплаты в достаточном количестве, не выплатил ее полностью или частично 101 работнику предприятия. Общая сумма долга составила свыше 17,4 миллиона рублей.

С сентября 2019 года по март 2020 года от налоговых органов были сокрыты денежные средства организации на общую сумму свыше 2,8 миллиона рублей, за счет которых должно были взыскать недоимки по налогам и страховым взносам.

Через подконтрольную компанию были проведены определенные финансовые операции, и деньги, которые могли быть потрачены на выплату зарплаты и уплату налогов, просто не поступили на счета ООО «СК Гудзон».

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный в суд для рассмотрения его по существу. Гендиректора ООО «Судоходная компания Гудзон» обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы" и части 1 статьи 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов".

Напомним, ранее суд уже штрафовал руководителя «СК Гудзон» за невыплату зарплаты 33 морякам судов «Нептун» и «Патриот». В ходе расследования уголовного дела работникам был возмещен ущерб на общую сумму свыше 7,2 миллиона рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания Гудзон" зарегистрировано в феврале 2011 года во Владивостоке. Собственником компании является ее гендиректор Геннадий Кононенко.

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