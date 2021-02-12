«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов из Владивостока в Москву

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 12 февраля, авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу субсидируемых билетов на рейсы из городов Дальневосточного федерального округа из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.

Тариф действует в эконом-классе и стоимость такого билета из всех перечисленных городов ДФО составляет 10200 рублей в одну сторону (включая все таксы и сборы). Купить субсидируемый билет может любой, кто имеет постоянную регистрацию в регионе.

Льготные билеты можно забронировать на сайте «Аэрофлота», в его офисах продаж и уполномоченных агентствах, через круглосуточный контакт-центр по телефону 8 800 444 5555.

Срок подтверждения документов, поданных онлайн, может занять до 5 суток, после чего на электронную почту придет подтверждение, а на сайте откроется возможность оплаты.

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