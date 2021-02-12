В Приморье возбудили уголовное дело против нетрезвой автолюбительницы, оскорбившей полицейских

От медицинского освидетельствования задержанная автолюбительница из Артема отказалась. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В Артеме во время патрулирования наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе дома № 2 по улице Невской обратил внимание на автомашину Nissan X-Trail, которая двигалась, нарушая правила дорожного движения. Автомобиль непредсказуемо вилял по дороге, создавая опасность для других машин.

Полицейские попытались остановить нарушителя, но водитель авто требования сотрудников полиции игнорировал, а в затем и вовсе попытался скрыться.

Началась погоня, и в районе улицы Баумана иномарка была остановлена. За рулем машины находилась 51-летняя местная жительница с явными признаками алкогольного опьянения.

Когда женщина пересела в служебный автомобиль полиции для составления административного протокола, она начала крыть сотрудников полиции матом, хваталась за форменное обмундирование и даже ударила полицейского по лицу. Буянила подвыпившая особа до тех пор, пока на нее не надели наручники.

Гражданку доставили в отдел полиции, где она отказалась от медицинского освидетельствования. Об этом был составлен соответствующий протокол.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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