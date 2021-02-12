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Общество

Суточное число зараженных COVID-19 в Приморье упало до отметок октября прошлого года

Коронавирус в крае медленно, но верно сдает свои позиции
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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За минувшие сутки 366 жителей Приморья признаны вылечившимися от коронавируса

За минувшие сутки 366 жителей Приморья признаны вылечившимися от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным статистики, опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за последние сутки было выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19. Кривая суточной выявляемости за последние семь дней стала все круче забирать вниз. На сегодня число заболевших за день достигло показателя, наблюдавшегося в конце октября 2020 года.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в регионе достигло отметки 38615 человек. Это, несмотря на кажущуюся значимость, составляет лишь 2% от всего населения Приморского края.

За минувшие сутки в регионе медиками официально был снят диагноз «коронавирус» с 366 человек. Количество выздоравливающих за сутки продолжает расти. Всего в крае уже переболели новой болезнью 30948 человек.

Список погибших от коронавируса за сутки увеличился на четыре имени. Всего за время пандемии в Приморье от COVID-19 умерли 587 человек.

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