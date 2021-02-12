Строительство резервной линии в Первомайском районе Владивостока идет с опережением графика

Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в группу РусГидро») строит высоковольтную кабельную линию 35 кВ в Первомайском районе. Работы на объекте идут с опережением графика. Новая линия повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района, обеспечит резервирование в случае нарушения электроснабжения.

Строительно-монтажные работы энергетики выполняют в сложных условиях: трасса ЛЭП проходит вдоль улицы Калинина, где находится большое количество подземных коммуникаций, плотный дорожный трафик.

В настоящее время энергетики подготовили порядка 700 метров котлована под размещение кабельной линии. Уже проложена трасса через пересечение дороги по улице Калинина протяженностью 35 метров методом горизонтально-направленного бурения. При использовании этого метода поверхность дороги остается нетронутой, к тому же не требуется перекрывать движение автотранспорта. Всего протяжённость трассы ЛЭП составит 3,5 км.

Сейчас частичное ограничение движения присутствует на участке по улице Калинина вдоль овощебазы, обход для пешеходов организован через овощебазу. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей Первомайского района и как можно быстрей завершить работы.

Строительство новой кабельной линии 35 кВ в Первомайском районе идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Высоковольтная линия необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей, и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания. После ввода в эксплуатации этой линии будет повышена надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.