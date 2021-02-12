На станции Уссурийск вор снял детали с тепловоза, только что вышедшего из капремонта

На станции Уссурийск местный житель украл с тепловоза детали, чтобы сдать их в металлолом. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Транспортные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении деталей с действующего тепловоза, на станции Уссурийск.

Мощная машина только что прошла капитальный заводской ремонт и на станции ожидала дальнейшего перегона по месту приписки в Архангельскую область, но из-за вора тепловозу пришлось задержаться в Уссурийске.

Оперуполномоченные отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России установили и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 45-летний безработный гражданин, проживающий недалеко от станции. Мужчина ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

На допросе злоумышленник рассказал полицейским, что детали с тепловоза он похитил для сдачи в пункт приемки металла. Ущерб от хищения составил около 10 тысяч рублей, а вот ущерб от срыва поставки тепловоза к месту приписки еще предстоит установить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Воришка может угодить в места не столь отдаленные на срок до двух лет. Пока его оставили на свободе под обязательство о явке, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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