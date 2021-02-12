20 тонн креветки из Эквадора не пустили в Приморский край

Почти 20 тонн креветки из Эквадора задержано во Владивостоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Россельхознадзора приостановило ввоз в Приморье партии свежемороженной креветки из Эквадора.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на складе временного хранения во Владивостоке при физическом контроле партии свежемороженой креветки без головы массой почти 20 тонн установлено, что на часть продукции отсутствует импортный ветеринарный сертификат.

Это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняли решение приостановить дальнейшее движение поднадзорной продукции. Но это не означает, что с креветку отправят назад или уничтожат. Как говорится в сообщении, после устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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