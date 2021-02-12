Во Владивостоке на улице Часовитина от стены многоэтажки оторвался и упал балкон

Во Владивостоке в доме на улице Часовитина упал "ложный балкон". Скриншот видео: newsbox24.tv

О рухнувшем балконе многоэтажного здания сообщил житель Владивостока с помощью видео, выложенного в социальные сети.

Сообщается, что элемент здания оторвался о дома, расположенного по адресу: Часовитина, 17а. Это так называемая гостинка. Сооружение, которое на вид имеет больше декоративное, чем прикладное значение, находилось на пятом этаже дома.

На кадрах, опубликованных newsbox24.tv, видно, что металл и бетон, еще недавно бывшие балконом, упали рядом с легковым автомобилем, чудом его не задев.

«Чувак — везунчик! Прям под него прилетело», — прокомментировал за кадром автор видеосъемки.

Факт падения "ложного балкона" подтвердили представители краевого МЧС.

- На место были направлены спасатели Владивостокской городской службы спасения, но помощь не понадобилась. Погибших и пострадавших нет, — сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

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