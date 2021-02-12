Глыбы льда разбили машины, припаркованные у торгового центра во Владивостоке

Снег сошел с крыши торгового центра на улице Давыдова во Владивостоке. Фото: instagram.com/dps.control

В социальных сетях, посвященных жизни Приморья, появились фото, на которых запечатлены засыпанные кусками льда автомобили.

Сообщается, что инцидент случился во Владивостоке на улице Давыдова. Машины были припаркованы возле одного из городских торговых центров. Обрушение снега, фактически уже превратившегося в лед, произошло с крыши здания.

Сообщения о машинах и людях пострадавших от падения снега этой зимой во Владивостоке не редкость. Фото: instagram.com/dps.control

По фотографиям можно судить о том, что минимум трем автомобилям нанесен урон: разбиты лобовые стекла, зеркала заднего вида, пострадали кузова.

О людях, пострадавших из-за падения снега, сообщений нет. Информация обновляется.

На этот раз упавшим снегом были повреждены минимум три авто. Фото: instagram.com/dps.control

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