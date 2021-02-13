Почти весна: в Приморье резко потеплеет до +10 градусов

В дальневосточной столице сегодня туманно и без осадков. Фото: София МИХАЙЛОВА

В субботний выходной, 13 февраля, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления.Существенных осадков в регионе не ожидается, утром некоторые районы окутает туман. Температура воздуха +10...-4°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня туманно и без осадков. Ветер возьмет свое направление с северо-запада, а воздух прогреется до пяти градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске облачно, но без осадков. Слабый ветер в течение дня увеличится до умеренного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке тоже без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый до умеренного. Температура воздуха +3...+5°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14