Более 20 автобусных рейсов из Владивостока отменено субботу, 13 февраля

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Примвокзала».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 13 февраля, 25 автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, отменены рейсы по следующим направлениям:
205МП Владивосток – Артём 11:05
504 Владивосток - Большой Камень 11:25
501 Владивосток – Уссурийск 11:30
205МП Владивосток - Артём 11:35
531 Владивосток – Новопокровка 11:45
506 Владивосток – Находка 11:45
533 Владивосток - Лазо- Валентин 13:30
224МП Владивосток – Заводской 13:35
205МП Владивосток – Артём 14:25
536 Владивосток – Врангель 14:50
506 Владивосток – Находка 15:10
224МП Владивосток – Заводской 15:20
205МП Владивосток – Артём 16:00
205 Владивосток – Артём 16:40
502 Владивосток – Спасск 17:00
502 Владивосток – Спасск 17:30
513 Владивосток – Партизанск 17:35
517 Владивосток – Ярославка 17:45
510 Владивосток – Преображение 17:50
513 Владивосток – Партизанск 18:15
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
506 Владивосток – Находка 19:10
501 Владивосток – Уссурийск 19:10
205МП Владивосток – Артём 19:10
502 Владивосток – Спасск 21:30
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