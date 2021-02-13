Более 20 автобусных рейсов из Владивостока отменено субботу, 13 февраля

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Примвокзала». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 13 февраля, 25 автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, отменены рейсы по следующим направлениям:

205МП Владивосток – Артём 11:05

504 Владивосток - Большой Камень 11:25

501 Владивосток – Уссурийск 11:30

205МП Владивосток - Артём 11:35

531 Владивосток – Новопокровка 11:45

506 Владивосток – Находка 11:45

533 Владивосток - Лазо- Валентин 13:30

224МП Владивосток – Заводской 13:35

205МП Владивосток – Артём 14:25

536 Владивосток – Врангель 14:50

506 Владивосток – Находка 15:10

224МП Владивосток – Заводской 15:20

205МП Владивосток – Артём 16:00

205 Владивосток – Артём 16:40

502 Владивосток – Спасск 17:00

502 Владивосток – Спасск 17:30

513 Владивосток – Партизанск 17:35

517 Владивосток – Ярославка 17:45

510 Владивосток – Преображение 17:50

513 Владивосток – Партизанск 18:15

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

506 Владивосток – Находка 19:10

501 Владивосток – Уссурийск 19:10

205МП Владивосток – Артём 19:10

502 Владивосток – Спасск 21:30

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