Попалась на удочку: из-за своей доверчивости жительница Приморья лишилась крупной суммы

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Жительница Хасанского района лишилась сбережений, общаясь с лжесотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился в Хасанском районе региона. В отделение полиции обратилась местная 42-летняя жительница. Женщина рассказала, что накануне на ее телефон поступил звонок. На другом конце провода мужчина представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что, якобы, от имени женщины кто-то пытается взять кредит аж в Красноярске – в один из банков именно этого города поступила заявка. Далее все по стандартной схеме – нужно срочно произвести защиту карты.

Естественно пострадавшая поверила злоумышленнику и как завороженная стала выполнять все действия, которые ей диктовал «сотрудник банка». Женщина зашла в приложение банка, откуда продиктовала все данные своей карты. Помимо этого, мошеннику удалось убедить свою жертву действительно взять кредит, а деньги, в целях сохранности, перевести на указанный им счет, который назывался счетом «службы безопасности». Таким образом, несчастная перевела неведомо куда 215 тысяч рублей.

В настоящее время специалисты уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до пяти лет.

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