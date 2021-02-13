В Приморье пропала девочка-подросток

Фото: primpoisk25.

В Приморье пропал ребенок. Об этом сообщает «Примпоиск».

Вероника Сокур, 2004 года рождения, вышла из дома по улице Никифорова, 55, Владивосток, еще 10 февраля примерно в 14:00. До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно. На вид девочка среднего роста – 164 сантиметра, худощавого телосложения, со светлыми волосами ниже плеч и серо-голубыми глазами.

Одета девочка была в черную куртку длиной ниже бедер, голубые джинсы и черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры «Примпоиска» просят позвонить по телефонам: 8 (423) 249-09-27, 227-65-63 – ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку

или 102 – полиция.

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