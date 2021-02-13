Приморцы поддержали президента России Владимира Путина флешмобом

Фото: Общественно-спортивное движение «Приморье за спорт».

В субботу, 13 февраля, активисты Общественно-спортивным движения «Приморье за спорт» провели флешмоб в поддержку президента Российской федерации Владимира Путина. Всего поддержать Президента вышло около 800 человек.

Мероприятие прошло в районе пляжа «Юбилейный» во Владивостоке. Участники развернули большой флаг России в знак солидарности с действующей властью.

Фото: Общественно-спортивное движение «Приморье за спорт».

Отметим, что все участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию и иные ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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