Жутковато выглядит: подвесной автомобильный мост в Приморье вызвал ажиотаж в сети

Фото: chuguevskayadmin.

Завораживающие фотографии единственного в Приморье подвесного автомобильного моста через реку Уссури появились в местных пабликах. Фотокарточки, безусловно, притягивают к себе внимание пользователей соцсетей.

Фото: active.vacation.

По имеющимся данным, мост находится в Чугуевском районе и соединяет два села – Кокшаровка и Полыниха. К слову, это единственная дорога в одно из них. Те, кто приезжает взглянуть на конструкцию как на достопримечательность, сначала преодолевают мост пешком. Местные жители говорят, что конструкция уже еле-еле дышит.

Фото: active.vacation.

- Этот мост через реку Уссури я хотела увидеть очень давно. Забавно, как по нему бесстрашно передвигаются машины. Мы в начале очень боялись по нему идти, но когда увидели, как местные лихо передвигаются, наши страхи развеялись, - рассказывает девушка в социальных сетях.

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