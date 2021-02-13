В Приморье уже больше десяти дней ищут пропавшего мальчика

Фото: primpoisk25.

В Приморье пропал подросток. Об этом сообщает «Примпоиск».

Данил Перепилица, 2006 года рождения, покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Владивостоке еще 2 февраля. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Мальчик высокого роста, 175 сантиметров, худой, с темными волосами был одет в черную стеганную куртку, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (423) 238 80 03,

8 (423)238 13 76 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку

или 102 – полиция.

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