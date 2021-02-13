В Приморье на весь день перекроют железнодорожный переезд

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 16 февраля, специалисты ограничат движение автомобилей через переезд в районе улицы Маяковского, поселок городского типа Смоляниново. Изменения связаны с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба ДВЖД.

«Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей о временном ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд в пгт Смоляниново», - сообщило ведомство.

Работы начнутся в 12 часов дня и, по предварительным данным, продлятся до 16 часов дня включительно. При необходимости для спецтранспорта служб МЧС на участке ремонтных работ будет организован временный технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание информацию и заблаговременно продумать альтернативный проезд через поселок.