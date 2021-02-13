Во Владивостоке из ледяной воды спасли человека, которого уносило в открытое море

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Во Владивостоке мужчину едва не унесло в открытое море. Благодаря оперативным действиям бдительных приморцев, трагедии избежать все же удалось. Об этом сообщает официальныи аккаунт ведомственнои охраны Министерства транспорта России скои Федерации в Инстаграм.

Наблюдая за обстановкой на режимном объекте, стрелок Юрий Воронин внезапно заметил в ледяной воде человека. Его уносило течением. Не теряя ни минуты, бойцы ведомственной охраны бросились на помощь к утопающему. Им оказался мужчина. Пострадавшего достали из воды и оказали первую медицинскую помощь.

На место происшествия к этому моменту уже подоспела бригада скорой помощи. Медики отметили, что только благодаря молниеносной реакции специалистов, удалось избежать страшной трагедии.

За быстрое принятие решения в критическои ситуации и умелые деи ствия при спасении человека руководством филиала государственного предприятия выражена благодарность Юрию Воронину, Людвику Степаняну и Александру Рау.