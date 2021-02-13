В Приморье горит многоэтажный дом

Причину пожара еще предстоит выяснить специалистам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье в данный момент горит многоэтажное здание. Об эом сообщает luchegorsk.notofficial.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в городе Лучегорск. По предварительной информации, сначала загорелся строительный мусор. Пламя быстро распространилось и перекинулось на фасад здания. Так же очевидцы сообщают о том, что сейчас огонь уничтожает и электрический кабель, а это значит, что дом на какое-то время может лишиться электричества.

Местные жители рассказали, что строительный мусор лежит возле здания уже больше полугода, и до этого совсем никому нет дела. Когда-то кучка буквально прилетела с крыши здания.

- Мусор полгода лежал, пока не подожгли, и дела нет никому, - с досадой констатируют под постом о возгорании в социальных сетях.

Причину пожара еще предстоит выяснить специалистам.

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