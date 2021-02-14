«Изрезан весь язык». Покупательница популярного супермаркета во Владивостоке заявила об опасной находке

Клиентка уверяет, что пострадала после посещения магазина Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Приморья рассказала о крайне неприятной инциденте, который произошел после посещения одного из филиалов популярной сети супермаркетов. Как уверяет покупательница, покупка сосиски в тесте в магазине на улице Семеновская обернулась для нее травмами рта. По словам клиентки, в еде оказался кусок стекла, довольно крупного размера.

Как оказалось, чек покупательница не взяла. За советом пострадавшая обратилась в соцсети, прикрепив в доказательство фото необычной начинки.

– Изрезан весь язык и полость рта. Очень боюсь, что еще куски стекла я могла проглотить. Чек я естественно не взяла. Может посоветуете, что делать в такой ситуации?, – поделилась местная жительница.

Покупательница показала в сети то самое стекло. Фото: Instagram/crazy_vdk

Подписчики популярного сообщества края не остались равнодушными к ситуации.

«Копия чека, заявление в полицию. По камерам все предоставят», «Написать в жалобно книге этого магазина, вызвать администратора и рассказать ей ситуацию. Должны убрать всю партию этих сосисок. И жалоба в Роспотребнадзор. У меня так осколок мидии попался в суши. Я этот вопрос решила. Одна компания полностью оплачивала лечение за восстановление зуба», – делятся советами приморцы.

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