Около 40 междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье

В праздничный выходной отменили десятки рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 30 рейсов автобусов отменены в Приморье 14 февраля. «Примвокзала» скорректировал расписание выходного дня, оповестив пассажиров на официальном сайте.

Согласно информационному табло, отменены следующие рейсы:

506 Владивосток — Находка 07:40, 11:45, 15:10, 19:10

205МП Владивосток — Артем 09:00, 09:55, 11:05, 11:35, 14:25, 15:00,18:00, 19:10

205 Владивосток — Артем 16:40

520 Владивосток — Арсеньев 09:30, 13:00

504 Владивосток — Большой Камень 10:15, 11:25, 13:10, 18:50

501 Владивосток — Уссурийск 11:30, 19:10

224МП Владивосток — Заводской 13:35, 15:20

536 Владивосток — Врангель 14:50

526 Владивосток — Славянка 15:00

513 Владивосток — Партизанск 17:35, 18:15

510 Владивосток — Преображение 17:50

509 Владивосток — Лучегорск 19:40

547 Владивосток — Арсеньев 10:20, 15:45

522 Владивосток — Покровка 13:30

502 Владивосток — Спасск 17:00, 21:30

517 Владивосток — Ярославка 17:45

503 Владивосток — Дальнегорск 19:30