Преступника, находившегося в федеральном розыске, задержали в Приморье

Мужчина находился в бегах. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полицейские города Артема задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Как оказалось, местный житель не только пытался избежать наказания за преступление, совершенное ранее, но и пошел на новое дело. Теперь рецидивисту грозит очередной тюремный срок.

В марте 2020 года 24-летний житель Артема наведался на одну из строительных площадок на улице Партизанская, похитив профильные листы. Ущерб был небольшой, всего 7000 рублей. Вора быстро нашли и доставили в полицейский участок, где он во всем сознался. По факту кражи специалисты возбудили уголовное дело. Однако молодой мужчина предпочел не отвечать перед законом.

– Подсудимый на судебные заседания не являлся. Желая избежать уголовной ответственности, он попытался скрыться от органов правосудия. Житель Артема был объявлен в федеральный розыск, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Как оказалось, ранее приморец уже неоднократно привлекался за нарушение закона. Последний раз преступника освободили из колонии в 2019 году. В места лишения свободы он попал из-за разбойного нападения и угона авто. Но на путь исправления после освобождения мужчина так и не встал. Как выяснили полицейские, находясь в федеральном розыске, преступник проник в частный дом на улице Механизаторов в Артеме. Отжав пластиковую створку, он похитил ноутбук и деньги. Ущерб в этот раз составил 40 тысяч рублей.

Специалисты смогли выйти на след злоумышленника. Очередное уголовное дело уже возбуждено по более серьезной статье – «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Вместо подписки о невыезде, как это было раньше, подозреваемого заключили под стражу.

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