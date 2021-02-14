«Снести к чертям». В центре Владивостока скорая помощь не могла попасть на экстренный вызов к малышу

Медицинские работники рассказали о важной проблеме с помощью интернета Фото: Милана СОКОЛ

Карета скорой помощи, спешащая на экстренный вызов, столкнулась с препятствием на дороге в центре приморской столицы. Шлагбаум, установленный на въезде к дому маленького пациента, значительно усложнил работу бригады. Медики обратились к жителям города через интернет.

– Уборевича, 25а, не можем проехать, а вызов детский экстренный. Ребенку 1 годик, – рассказали специалисты в сети. С просьбой заранее открывать шлагбаумы, в ожидании скорой помощи.

Пользователи всемирной паутины остались солидарны с мнением врачей.

«Сносить к чертям нужно шлагбаумы скорой, полиции и пожарным», «Любая такая конструкция незаконна, а вот почему полиция мер не предпринимает, это уже другой вопрос», «Если люди скорую вызвали и ждут ее, значит они должны открыть шлагбаум», «Если они пешеходы, у них на вряд-ли ключ от шлагбаума есть. У скорой помощи должен быть универсальный брелок, но не на всех шлагбаумах он работает. Кстати, с этого года обязали чтобы экстренные службы могли беспрепятственно заезжать», – высказываются приморцы.

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