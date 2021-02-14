Новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Приморье

Три пациента не смогли справиться с тяжелым заболеванием в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Согласно обновленной статистике от оперштаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, опасное заболевание унесло еще 3 жизни. С начала эпидемии в крае лишь по официальным данным не смогли справиться с COVID-19 уже 594 человека.

За сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 130 приморцев. Конечно, заболевших не мало, но темпы все же немного снизились, приблизившись к осенним показателям. За все время COVID подтвердился у 38 887 пациентов. К счастью, большая часть уже излечилась. За последние 24 выздороветь смогли сразу 197 человек. Всего от недуга избавились 31 523 местных жителей.

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