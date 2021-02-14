«Прыгают как блохи». Полчище насекомых на снегу удивило приморцев

Насекомые прямо на снегу обескуражили многих Фото: Милана СОКОЛ

Потепление, которое наблюдалось в Приморье последние дни, стало причиной пробуждения некоторых насекомых. Аномальную картину сняла на видео местная жительница. Как оказалось, подобная ситуация наблюдается сразу в нескольких районах края.

«Мелкие ногохвостки! У нас в Спасске сегодня их тоже куча! Прямо на подтаявшем снегу. Наверное, в конце месяца и клещ Валера проснется», «Жуть как их много, прыгают как блохи . Надо срочно холода обратно», «Ко мне в окно сегодня муха стучалась», «А у нас во дворе гусеницы мохнатые поползли», – делятся в сети приморцы.

Напомним, из-за кратковременной оттепели в Приморье также раньше времени зацвела верба. Необычное природное явление замечено в нацпарке «Земля леопарда». По наблюдением специалистов, обычно цветение начинается в марте, но потепление внесло свои корректировки в природный календарь.

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