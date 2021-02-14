«У трамвая помеха справа». Из-за ДТП во Владивостоке частично парализовано движение общественного транспорта

Во Владивостоке авто и трамвай не поделили дорогу Фото: принтскрин видео.

Невнимательность автомобилиста стала причиной ДТП с участием трамвая во Владивостоке. Водитель авто по какой-то причине не заметил такую внушительную помеху. В итоге движение трамваев в одном из направлений парализовано.

Авария случилась днем в воскресенье на улице Борисенко, недалеко от остановки общественного транспорта. Судя по всему, водитель авто отвлекся. Подробности ДТП теперь предстоит установить специалистам. Пока полицейские или аварийные комиссары не зарисовали схему, общественный транспорт в направлении Тихой не может проехать.

«Поворот не туда», «А слона-то я и не заметил», «У трамвая помеха справа», – шутят местные жители.