«Это же бывший полицейский». В Приморье пьяный водитель разнес дорогой джип и патрульное авто

Очевидцы уверяют, что ДТП спровоцировал бывший сотрудник ГИБДД. Фото: Instagram/dpscontrol_125rus

Массовую аварию в Приморье спровоцировал любитель пригубить за рулем. При этом пьяный водитель практически сам приехал в руки полиции, а точнее врезался в патрульное авто. История, напоминающая съемки голливудского фильма развернулась в Уссурийске.

Пьяный водитель врезался в патрульную машину. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску

Toyota Crown местного полка ДПС с включенными проблесковыми маяками была припаркована в районе дома № 63 по улице Комсомольской. Здесь же стоял Land Rover, водителя которого инспекторы остановили из-за нарушения. Полицейские занимались составлением протокола, когда прямиком на них вылетела Toyota Vellfire. Микроавтобус сначала протаранил патрульку, а после столкнулся с джипом. Лишь по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Патрульное авто получило серьезные повреждения. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску

Причина подобного лихачества оказалась вполне объяснима – от водителя микроавтобуса исходил стойкий запах спиртного. Однако от прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался. К тому же оказалось, что срок действия водительского удостоверения 44-летнего мужчины уже истек. Как уверяют местные жители, за рулем находился бывший сотрудник ГИБДД.

Автомобилист по какой-то причине не удосужился поменять права. Теперь, судя по всему, горе-водителя и вовсе их лишат. К тому же у нарушителя отсутствовала страховка, так что возмещать причиненный ущерб лихач скорее всего будет через суд. Кстати, стоит отметить, что и сам Vellfire стоит довольно дорога. Цена на беспробежные авто этой марки начинается от 2 500 000 рублей.

У микроавтобуса пострадала передняя часть кузова. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску

По сообщению пресс-службы отдела МВД России по Уссурийску, составленные административные материалы уже направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, во Владивостоке пьяный лихач сбил полицейского, оформлявшего ДТП. Молодой инспектор ГИБДД собою закрыл девушку, стоящую на пути неуправляемого авто.

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