Игры со смертью на встречной полосе во Владивостоке попали на видео

Экстремальное вождение привлекло внимание очевидца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычные маневры водителя Toyota Prius, двигавшегося с явными нарушениями ПДД, попали в прицел видеорегистратора очевидца. Экстремал ни с того ни с сего начал вилять по дороге, исполняя «змейку» на скорости, да еще и на встречной полосе.

Внимание водителя попутного авто привлек Prius, водитель которого то ли решил на кого-то произвести впечатление, то ли пощекотать нервы окружающим. Автолюбитель выехал на встречную сторону в районе «Авангарда» и повторил свой трюк при движении на «Гайдамак».

Видео от очевидца вызвало негодование пользователей сети.

«Prius это – не машина, это – диагноз», «Prius головного мозга», «Восстание машин, управление перехватила электроника», «Я вчера такого же видел, черный 20-ый Prius, весь в тонировке. Прыгал из полосы в полосу на 100-летии», «Гюльчатай, наверное рядом! Вот и соответствует», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества края.

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