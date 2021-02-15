«Бабушки упали». В Приморье «лавина», сошедшая с крыши, расплющила авто и едва не убила людей

Снег упал с крыши дома на машину. Фото: Instagram/arstv

В крайне неприятной ситуации оказалась жительница Приморья, которые в выходные решила навестить подругу. История развернулась в городе Арсеньев, на улице Ленинская. Девушка подъехала к дому приятельницы, припарковалась на свободном месте рядом с подъездом и отправилась в гости. Ничего не предвещало беды, пока на авто не обрушился подтаявший снег с крыши дома.

– Ленинская, 12А, была припаркована машина, на нее обрушилась глыба снега, прогнута крыша, разбита приборная панель, лобовое стекло, капот помят, – поделилась пострадавшая в сети.

Автомобиль серьезно пострадал. Фото: Instagram/arstv

По словам владелицы авто, воле дома не было каких-либо ограждений или знаков, запрещающих стоянку. Как уверяет автолюбительница, представитель управляющий компании, обслуживающей дом, сначала сослался на труднодоступность крыши и невозможность ее очистки, однако с появлением полиции начались активные работы по очистке снега.

– Берегите себя и свое имущество. Это хорошо, что все обошлось битым железом, а если бы безалаберность этого ТСЖ закончилось человеческой жертвой? Так как вдоль дома идет тротуар, и пока мы ждали полицию не один человек, и в том числе ребенок там прошел. Берегите себя, – предостерегла горожанка.

Очевидцы отмечают, снег с крыши сначала упал на машину, а потом обрушился на бабушек, которые гуляли между 3 и 4 подъездами. Пожилые женщины упали, но к счастью, обошлось без серьезных травм.

Свою правоту девушка доказывала с помощью полиции. Специалисты зафиксировали все повреждения, судя по всему, теперь хозяйке разбитой машины предстоят судебные тяжбы. Многие жители города обрушились с критикой на водителя, обвинив пострадавшую в нарушении правил парковки.

«Да тут штраф выписывать надо, за неправильную парковку на проезжей части... Соображалка у вас совсем отсутствует... Думайте, прежде, чем выкладывать свои обижульки в сеть!», «Ставьте в гараж – устроили бесплатные стоянки, на которых машины стоят не отъезжая всю зиму, не дают возможность работать спецтехнике. Вечером подъехать к дому на 5 минут, занести пакеты –невозможно, нет места припарковать машину. Купили машину – думайте, куда ее ставить! Я понимаю оставить, по надобности, но когда она стоит постоянно – это бред!», «Машина моей подруги, приехала ко мне. Полиция подтвердила что не были нарушены правила парковки. Чужая беда ваша радость?», – делятся мнениями местные жители.

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