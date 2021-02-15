Детсады и школы Владивостока сегодня работают как обычно

Сегодня из-за непогоды во Владивостоке можно не отправлять ребенка в школу Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке сегодня, 15 февраля, школы и детские сады будут работать по обычному графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Приморья. В сообщении также говорится, что сегодня отсутствие ребенка в образовательном учреждении из-за неблагоприятной погоды, установившейся в городе, не будет считаться прогулом.

Как ранее писала «КП-Владивосток», на понедельник во Владивостоке синоптики прогнозировали наступление непогоды: снег, сильный ветер, метель. Мэрия в качестве превентивных мер против дорожно-транспортных происшествий приняла решение временно ограничить движение на крутом участке улицы Капитана Шефнера.

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