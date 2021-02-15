«Крик» женщины с ребенком на руках взбудоражил сети. Ситуация возле популярного ТЦ во Владивостоке возмутила многих

О проблеме района горожанка рассказала в сети. Фото: VL.ru

Стихийная парковка возле популярного ТЦ в пригороде Владивостока стала причиной негодования местных жителей. Дело в том, что, желая сэкономить деньги, нерадивые автомобилисты оставляют машины не только на обочинах, но и на тротуарах, полностью перекрыв проход пешеходам. Естественно, люди с таким положением дел мириться не хотят.

Стоит отметить, что на территории «Седанка Сити» есть просторная, благоустроенная парковка, цена за въезд на нее довольно лояльная. Правда справедливости ради заметим, в выходные ее загруженность сильно возрастает. Вполне убедительный, проиллюстрированный призыв с просьбой закончить произвол с парковкой, разлетелся по пабликам Приморья.

– Опубликуйте, пожалуйста, «крик души» женщины с ребенком на руках!!! Люди, экономящие 50 рублей на стоянку, заполняют любое пространство, несмотря на потребность на безопасное передвижение пешеходов. Нужно учитывать, что это происходит в зоне жилого массива, рядом находится дом престарелых!!!! Мы лишены тротуара!!! Передвигаемся по дороге, споря с бестактными водителями, норовящими проехать впритык с идущими! Я – не стукач!! Но готова каждый день делать такое видео, может это поможет, – поделилась возмущенная горожанка.

С мнением женщины согласились многие.

«3 часа – 50 рублей. Это один литр бензина. В чем сложность заехать поставить авто и не думать что его поцарапают или эвакуируют?», «Зачем покупать машину, если вы не тянете ее обслуживание? Это ваши проблемы, что на парковку не хватает и хочется везде сэкономить. Почему страдают другие?», «Я ручкой коляски по всему борту «Прадоса» проехал пару раз – больше не ставит на тротуар», – высказываются приморцы.

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